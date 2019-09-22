Начнутся безнаказанность и незаконные самосуды: Мирные жители в Золотом боятся отвода украинских войск

На линии разграничения у Золотого незаконные вооруженные формирования (НВФ) каждую ночь пытаются провоцировать солдат прицельным огнем, подползают к позициям силовиков, совершают диверсии, сообщает «Радио Свобода».

«Так, как у нас тут огневая точка, и мы наблюдаем, чтобы враг близко не подползал: происходят прострелы. Мы наблюдаем дальше», – рассказывает солдат Вооруженных сил Украины Артур.

На военной службе он с 2014 года, как и на войне. Говорит, что, как показывает практика, при первом маневре с занятых позиций НВФ сразу же зайдут на их место.

На этом участке фронта на Луганщине не наблюдается агрессивных контактных боев. Расстояния – несколько сотен метров между двумя сторонами. Впрочем, бойцы не исключают, что тактическое положение может измениться. Свой вероятный уход с позиций осуждают.

«Если здесь разведут войска, то это будет очень плохо. Местные жители боятся. Мы только отойдем – они (НВФ – прим.) Пойдут сразу в наступление», – полагает военный Игорь.

Среди военных отсутствует доверие любым договоренностям по урегулированию конфликта. Кроме того, если военные и будут отходить, то за пределы населенного пункта. Это означает, что 526 человек из Золотого-4 окажутся в так называемой «серой зоне».

«На украинской территории разведения войск не может быть. Это украинская территория. Дальше, куда могут пойти украинские войска – только вперед. У нас все люди могут подняться для того, чтобы не отпустить отсюда украинские войска. Мы будем рядом с ними, но не отпустим войска с украинской территории», – рассказывает местная жительница и активистка Марина Данилкина.

«Вот, вы слышали, пожалуй, недавно прозвучало несколько громких взрывов. Это опять провокация оккупантов. Ждут, пока им ответят», – прокомментировала несколько взрывов неподалеку Данилкина.

Наибольшие опасения гражданских: начнется безнаказанность и незаконные самосуды над теми людьми, которые проживали рядом с военными, поддерживали их. Также люди боятся отсутствия власти и коммуникаций с ней. В Золотом-4 и так сложно с продовольствием. В основном в населенном пункте живут пенсионеры, их средний доход едва переваливает за 1500 гривен. В то же время, для сравнения, три тонны угля в этом районе (для отопления дома на зиму) стоит около 10 000 гривен.

В Золотом живут в основном пенсионеры. И если раньше шахты работали и обеспечивали своих ветеранов труда льготным углем, то сейчас помощь ждать они могут только от волонтеров, если те, конечно, не забывают об этих людях.

Людям остается надеяться, что все-таки украинский флаг будет висеть в Золотом, а их жизнь, хотя и на войне, и все же будет в безопасности.

Напомним, экс глава военно-гражданской администрации Золотого и села Екатериновка (апрель 2018 сентябрь 2019) Константин Ильченко говорит, что если развести войска в Золотом, линия обороны пройдет по центру города.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, по ситуации в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) видно, что разведение сил и средств имеет и позитив, и негатив. Демилитаризация региона – важна.

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