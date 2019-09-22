В Раде рассказали о правилах пересечения линии соприкосновения гражданами, не достигших 16 лет без паспорта

Сегодня, 22 сентября, депутат Верховной Рады Руслан Горбенко на своей странице в Facebook обвинил украинских пограничников в непрофессионализме. Он считает, что они неправильно трактуют постановление Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий».

«Дорогие земляки, прошу прощения за непрофессиональные действия некоторых чиновников, которые печатают такие объявления. В свою очередь разъясняю, что в 815 постанове (вступает в силу 30.10.2019) говорится в пункте 6: Выезд с территории ОРДЛО* граждан не достигших 16 лет в сопровождении родителей по свидетельствам о рождении разрешен. Въезд на территорию ОРДЛО граждан, не достигших 16 лет (имеющих только св-во о рождении) в сопровождении родителей разрешен, только при предоставлении справки о подаче документов для получения паспорта», – написал он.

Как сообщалось ранее, на КПВВ на линии разграничения размещены объявления о том, что с 29 октября по свидетельству о рождении граждан Украины, которые не достигли 16-летия, пропуск через линию разграничения осуществляться не будет. В самом постановлении говорится: «Гражданами Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или временного удостоверения гражданина Украины, или проездного документа ребенка с соблюдением требований, предусмотренных для таких лиц пунктами 3.6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57 (СП Украины, 1995 г., № 4, ст. 92; Официальный вестник Украины, 2010 г., № 65, ст. 2239 ), на основании разрешения физическому лицу, от лица, которое осуществляет сопровождение».

Напомним, с 29 октября вступают в силу внесенные изменения в Порядок перемещения товаров (грузов) через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Как сообщалось ранее, 18 июля 2019 года МинВОТ сообщило об утверждении Кабинетом министров Украины нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который должен заменить действующий Временный порядок пересечения линии разграничения и Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Этот документ должен, наконец, нормативно закрепить существующий порядок пересечения линии разграничения и сделать его соответствующим законодательству. Однако, как отмечают правозащитники, несмотря на ряд позитивных изменений, которые обещает МинВОТ, остается нерешенной одна из главных проблем порядка – пропускной режим.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей