Какие услуги жители неподконтрольного Донбасса хотели бы получать на КПВВ, – опрос (Инфографика)

Для жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, которые путешествуют на подконтрольную территорию через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), чрезвычайно высоким является спрос на административные услуги. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом исследовании «Восстановление социальных связей жителей ВОТ* через улучшение доступа к наиболее востребованным сервисам»** Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Так, 82% респондентов хотели бы иметь возможность получать их как можно ближе к месту, где пересекают линию разграничения. Больше всего опрошенных интересуют услуги, предоставляемые управлениями социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины.

По данным правозащитников, высоко востребованы также дополнительные сервисы, такие как печать, копирование, сканирование документов, фото на документы, почтовые услуги. 78% опрошенных хотели бы получать банковские услуги на КПВВ. Чаще всего – снимать наличные и осуществлять операции по своим счетам, проходить физическую идентификацию, обязательную процедуру для пенсионеров с ВОТ, (пере) оформлять электронное пенсионное удостоверение в виде банковской карточки.

Также пользуются высоким спросом среди жителей ВОТ товары, которые можно приобрести на подконтрольной территории – 67% опрошенных хотели бы иметь возможность покупать товары на или вблизи КПВВ. «Впрочем, это касается только продуктов питания и медикаментов. Одежду, товары сельскохозяйственного назначения и бытовую технику наши респонденты менее охотно покупали бы на КПВВ», – отмечается в отчете.

Услуги для семей с детьми не интересуют 90% путешественников. Прежде всего, это связано с особенностями демографии респондентов, среди которых крупнейшие возрастные группы составляют пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

Учитывая то, что большинство респондентов пересекало КПВВ через пеший коридор, и лишь небольшой процент на авто, услуги для владельцев автомобилей тоже были не слишком востребованы. Они интересовали только 9% опрошенных. Наиболее востребованы – услуги сервисных центров МВД (регистрация транспортных средств, изготовление технических паспортов, водительских удостоверений, номерных знаков и т.п.), а также страхование, тогда как ремонт и заправка авто менее интересны опрошенным.

В основном (76%) опрошенные предпочли бы получать перечисленные услуги на/возле КПВВ, чтобы сэкономить время и средства на дорогу, 24% – в ближайшем райцентре.

* Сокращения: ВОТ – временно оккупированная территория

** В основу отчета положены данные, собранные на 5 КПВВ в июле 2019 года. Мониторы БФ «Право на защиту» опросили 1059 совершеннолетних жителей ВОТ, пересекавших линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Большинство опрошенных составляли женщины (58,7% против 41,3% мужчин). Более половины опрошенных (54%) – старше 60 лет. Опрос касался того, какими услугами они пользовались бы на или вблизи КПВВ, при каких условиях они бы это делали, и какие службы, по их мнению, обязательно должны присутствовать на КПВВ.

Читайте также: