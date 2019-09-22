Все хотят быть красивыми: Как переселенка стала парикмахером-волонтером (Фото)

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Молодогвардейска (Луганская обл.) Галина Корниец уже пять лет живет в Луцке (Волынская обл.). Сюда женщина переехала вместе с семьей, корда начались боевые действия. Больше всего хотела, чтобы ее дочь и сын жили под мирным небом. За это время город стал для них родным, дочь получила образование и работает парикмахером. А восьмилетний сын Максим, который в этом году стал первоклассником, побудил Галину посмотреть на жизнь по-другому.

«Максим родился преждевременно, восьмимесячным, имел небольшой вес. Врачи поставили диагноз: органическое поражение центральной нервной системы. Чтобы мой сыночек смог ходить и говорить, мы приложили немало усилий», – поделилась она.

В Молодогвардейске, где жила семья, Галина работала парикмахером и преподавала парикмахерское дело в лицее. Было достаточно клиентов, неплохо зарабатывала. Женщина призналась, что до рождения сына не сталкивалась с проблемами лиц с инвалидностью. А Максим будто открыл ей глаза, что есть люди, которые нуждаются в помощи посторонних. Поэтому решила бескорыстно помогать им – стричь, красить волосы. Галина регулярно раз в неделю ездила в местный хоспис и интернат для детей с инвалидностью в Краснодоне (после переименования Сорокино). Она с удивлением осознала, что ее подопечные больше всего нуждаются в элементарном общении. А когда семья переехала на Волынь, Галина продолжила волонтерскую деятельность. «Все хотят быть красивыми. Если я могу подарить таким людям улыбку и улучшить им настроение, то почему этого не сделать?», – считает Галина.

Вопреки жизненным испытаниям, Галина не теряет оптимизма и излучает доброту. Чтобы больше времени уделять сыну, работает на дому и арендует кресло. Благодаря профессиональному мастерству и постоянному обучению, Галина нашла в Луцке постоянных клиентов.

Женщина с улыбкой рассказывает, что когда работала парикмахером при шахте, завидовала работникам администрации. Мол, она всегда на ногах, делает однотипные стрижки, а они на каблучках и сидят в кабинетах. Поэтому получила высшее образование и устроилась бухгалтером. Однако со временем поняла, что цифры, балансы и отчеты – не ее стихия. Поэтому вернулась к парикмахерской деятельности.

Галина признается, что очень любит свою профессию. Не экономит, когда надо поехать на семинар или приобрести дорогие инструменты. Мастер убеждена: чтобы работать в сфере красоты, надо расти и вкладывать в себя.

Источник: Волинські новини

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