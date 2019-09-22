Никакого разумного объяснения: Переселенка рассказала, как ее дважды лишали пенсии

Переселенцы из Донбасса Зоя Михальская и ее муж Валентин – типичные пенсионеры, на которых сэкономило государство. За время проживания на подконтрольной территории женщине дважды приостанавливали выплату пенсии.

Так, год назад супруги решили отказаться от статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), поскольку прописались в Киеве. Однако скоро поняли, что без справки переселенца невозможно получить пенсии, поэтому через две недели вернули себе статус ВПЛ. Но выплату пенсий уже приостановили. «Через две недели нам пришлось восстанавливать статус переселенца. Мы его восстановили с разрывом всего лишь в две недели. И, тем не менее, пенсию нам не выплачивали. Где-то месяца через два или через три таки мне выплатили полностью пенсию, а мужу вот до сих пор должны задолженность за 3 месяца. Куда мы только не обращались, отказ "нет". Якобы существует какой-то закон, принятый предыдущим правительством. Вот тупо просто забрали деньги и все. Вот так вот считается, что с 2016 года дважды блокировка пенсии по полгода. Никакого разумного объяснения нам не давали по этому поводу», – рассказала Зоя Михальская.

Женщине повезло – ей выплату восстановили и вернули долг за два месяца, а вот ее мужу долг в 8 тыс. грн не выплатили.

Однако, у Зои Михальской был еще один опыт приостановления выплаты пенсий. В 2016 году она была за границей около 50 дней. Но все равно попала в базу «Аркан»*. После того, ей пришлось долго восстанавливать свои выплаты через суд. «Пенсию мне заблокировали по программе погранслужбы система "Аркан". Я врач-психиатр, для меня слово такое "аркан" – чудовищное слово. Это синоним слова "петля", "удавка", как хотите. В принципе, только воспаленный мозг мог назвать программу "отловом" людей», – поделилась переселенка.

Как сообщалось ранее, возобновить выплаты можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки выплат, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против Пенсионного фонда Украины. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины.

* «Аркан» – интегрированная межведомственная база данных, с помощью которой пограничники, спецслужбы и ряд министерств и государственных служб контролирует перемещение людей и транспортных средств и грузов через государственную границу и линию разграничения на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Центр журналистских расследований»

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