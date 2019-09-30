Субсидиантам: В УТСЗН разъяснили, в каких случаях производится перерасчет

В Украине перерасчет жилищной субсидии осуществляется как без обращения граждан в органы соцзащиты, так и по обращению получателей. Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), передает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Это регламентируется п. 17 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Так, перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется в случае:

изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, взносов/платежей объединению на оплату расходов на управление многоквартирным домом;

установления КМУ нового порядка исчисления размера обязательной доли платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, взносов/платежей на оплату расходов на содержание многоквартирного дома, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

установление решением исполнительного органа городского совета даты начала (окончания) отопительного периода, которая отличается от даты начала (окончания) отопительного сезона, на который рассчитывается жилищная субсидия (в случае пользования услугой по снабжению тепловой энергии);

получение по запросу уточненной информации о составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц, обеспеченности граждан жилой площадью и коммунальными услугами, доходы лиц (кроме жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива);

изменения социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания;

изменения исполнителя коммунальной услуги, управляющего многоквартирного дома на отдельной территории (на основании списков, предоставленных таким исполнителем, управляющим).

Пересчет жилищной субсидии может быть осуществлен по обращению получателя с месяца обращения:

неработающим пенсионерам, если расчет жилищной субсидии проводился с учетом полученной заработной платы;

лицам, которые подают дополнительные документы по уточнению размера дохода, на основе которого назначена субсидия;

нетрудоспособным неработающим лицам, которые проживают одни, при назначении жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья.

«В случае выявления недостоверных данных, которые гражданин указал в заявлении и декларации, что повлияли на установление права на субсидию или определение ее размера, срок перерасчетов жилищных субсидий за прошлые периоды не ограничивается», – отмечается в сообщении.

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