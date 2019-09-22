Нет счастья в «ДНР»: В Донецке в парке кованых фигур «умерла» «Птица-счастье» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Донецке в парке кованых фигур повреждена скульптурная композиция «Птица-счастье». Соответствующее фото размещено в одной из местных групп в социальной сети.

«Парк кованых фигур. Птичка счастья померла», – пишет автор фото.

При этом в комментариях пользователи называют две версии произошедшего.

Дмитрий: «Многие фигуры в парке требуют ремонта, почти все требуют покраски, но у гильдии кузнецов(по сути создателей парка)нет таких денег! Городская же администрация не желает спонсировать уход за парком»;

Олег: «Она у основания сгнила. Ее сами кузнецы там положили»;

Катерина: «Видела. Ей еще ребенок ноги выдергивал со словами: мама посмотри, они оторванные. А его мама ему: давай ты еще доломай»;

Дмитрий: «Скорее всего, это местная быдлота постаралась»;

Алексей: «Только не говорите, что это случилось в комчас, не поверю».

Также дончание иронизируют.

Елена: «Я туда на прошлых выходных пятачок положила и желание загадала... Видимо, птичке проще было умереть, чем его выполнить»;

Виктор: «Нет счастья в ДНР»;

Николай: «В теплые края пора».

«Птица-счастье» или «Птица-банкир» была выставлена в парке на Аллее меценатов 22 сентября 2012 года. Среди дончан существовало поверье, что если потереть ей клюв и бросить монетку в специальное отверстие – птичка исполнит задуманное. «Брось пятачок – пожелание шепни, носик погладь, чтобы сбывались они», – было написано на постаменте.

Как сообщалось ранее, на территории Парка кованых фигур насчитывается 230 композиций. При всей патологической ненависти «властей ДНР» к Украине, украинские элементы в скульптурах парка пока сохраняются. Также руководитель проекта «Парк кованых фигур» Виктор БурдукВиктор Бурдюк заявлял, что в «ДНР» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности.

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