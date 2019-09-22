«Шахтер» обыграл «Десну» в матче футбольной Премьер-лиги Украины (Фото)

Донецкий «Шахтер» продлил победную серию в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. «Горняки» выиграли все матчи чемпионата и к поединку с черниговцами подошли с максимальным количеством очков (21) и в статусе безоговорочного лидера.

В восьмом туре национального первенства «Шахтер» на выезде нанес поражение черниговской «Десне». Матч завершился со счетом 1:0.

Восьмой в сезоне успех «Шахтеру» принес гол Марлоса на 22-й минуте.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 55), Марлос (Коноплянка, 86), Тайсон (к), Тете (Соломон, 72), Мораес

Матч на стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове обслуживала женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.