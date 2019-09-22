Житель Бахмута учит детей создавать анимационные фильмы

Житель Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) Андрей Кузнецов превратил давнее увлечение в дело своей жизни, открыв в городе студию детской анимации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Психолог по образованию, почти всю профессиональную жизнь Андрей работал педагогом-организатором. Потеряв работу, обратился в Бахмутский городской центр занятости. Мужчине предложили начать собственное дело. Он дистанционно окончил курсы «Основы предпринимательской деятельности», защитил бизнес-план, получил одноразовую помощь по безработице на открытие собственного дела и с мая работает на себя.

Так, идея открыть студию детской анимации пришла к Андрею еще во времена, когда он работал в школе и занимался с детьми любимым делом, которым овладел самостоятельно. Воспитанники кружка снимали ролики, делали видео и фильмы. В 2010 году творческий коллектив Андрея снял мультфильм о Бахмуте «Сказ о том, как казаки лес спасли и уголь изобрели». Анимационный фильм получил награду на международном конкурсе «Жили-были». «Изготовление анимационных фильмов развивает моторику, творческие способности и командный дух у детей. Именно покадровая съемка в стиле Stop motion (кукольная анимация) – это работа целой команды», – объяснил Андрей.

С мая этого года предприниматель арендует под студию часть помещения. Набирает группы по 6-8 детей, чтобы всем хватило съемочных мест. На деньги, которые получил от службы занятости, он приобрел ноутбук для анимации, специальные программы, освещение, материалы для рисования и лепки, изготовил рекламные буклеты.

По словам Андрея, есть специальные правила создания анимационных роликов. Все дети разные, каждому нужно подобрать деятельность по душе. На производство фильма в среднем расходуется от 3 до 6 месяцев. «Можно делать так называемый быстрый экспромт. Продолжительность проекта зависит от сложности персонажа, того, будет ли он двигаться и как именно. Самой сложной является кукольная анимация. Сначала дети ищут идею к будущему мультфильму. Помогает этому процессу игра в ассоциации, оживление неживой природы, умение увидеть необычное в обычных вещах. Следующий этап – разработка персонажей, продумывание их характеристик. Далее следует построить сюжетную линию, продумать истории, сделать раскадровку, создать фон и изготовить персонажей», – рассказал Андрей Кузнецов.

С сентября этого года Андрей Кузнецов планирует набирать новые группы. Следующим летом и в период каникул он будет выносить студию в летние лагеря, проводить мастер-классы. Мужчина мечтает учить анимации взрослых, делать совместные проекты родителей и детей, снимать видеоролики. «Чтобы стать предпринимателем, надо от мечты и фантазий переходить к расчетам. Проект требует четкого финансового плана и детализации этапов его реализации. Если в двух словах: переходите от эмоций к числам», – рекомендует предприниматель.

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