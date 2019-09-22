Ровно столько, чтобы не «склеить ласты», – Ходаковский о помощи от России

Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский пожаловался на то, что «власти» не заботятся о своих наемниках. Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, членам незаконных вооруженных формирований не дают денег даже на похороны погибших.
«Государство дает ровно столько, чтобы не "склеить ласты ": денежное и вещевое довольствия, суточные пайки....Да, берет на себя затраты по обеспечению теплом, водой и электроэнергией мест постоянной дислокации. Но ни бревен для укрепления позиций, ни песка, ни мешков, ни инструмента, ни средств защиты, ни обезболивающих и противошоковых, ни автотранспорта – нового ничего нет, а то, что есть старого, – ремонтируют за свой счет. Да что там говорить – своих погибших хоронят, скидываясь с зарплаты...», – написал он.
Ходаковский также написал, что «элита, пришедшая к власти, воспринимает армию, как нечто опасное и чужеродное».
«И я не хочу сказать, что это плохо кончится, я хочу сказать, что это плохо уже наступило – от армии отреклись и отвернулись», – добавил он.
Читайте также:
- Ходаковский вспомнил, как обсуждал с Захарченко планы ликвидировать Гиркина
- Ходаковский рассказал о первых боях НВФ «Восток»
- Город потерял «признаки цивилизованности»: Ходаковский поделился впечатлением о Донецке
- Созывая в «ДНР» массовые митинги, мы подвергаем людей опасности, – Ходаковский
- В «ДНР» нужно построить «бедное, но привлекательное общество», – Ходаковский
Комментарии