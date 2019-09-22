Моя радость и единственный доход: Жительница прифронтового поселка Луганщины разводит кроликов (Фото)

Жительница прифронтового поселка Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) Елена из-за вооруженного конфликта осталась без работы, а ее дом сильно пострадал от обстрела, но женщина не опустила рук. Об этом рассказали в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК).
Елена работала медсестрой в туберкулезном диспансере, но он закрылся после начала боевых действий. «Как и многие другие, жизнь которых изуродовал конфликт, Елена еще не пенсионерка, но работать ей негде», – говорится в сообщении.
Близких рядом нет – женщина рано овдовела, а сына, который живет по другую сторону линии соприкосновения, она видела только раз за пять лет.
Из-за обстрелов ее дом получил серьезные повреждения, но Елена отремонтировала единственное пригодное для жизни помещение, что у нее осталось – старую летнюю кухню. «Ее настоящее жилье выглядит весьма оригинально – на стенах поклеены клочки обоев, которые ей передали соседи, а дырка на потолке закрыта коробкой из-под бананов», – отмечают в МККК.
На грант от МККК женщина купила кроликов. «Кролики – моя радость и мой единственный доход», – сказала Елена.
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