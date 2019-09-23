Приходится еще и поохотиться: В Донецке жалуются на качество лекарств

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на плохое качество медицинских препаратов в аптеках. Местные жители «охотятся» за лекарствами, которые произведены на подконтрольной украинским властям территории Украины. Эту тему активно обсуждают в соцсетях.

«Хочу выразить свое неудовольствие качеством медицинских препаратов и лекарств, продающихся в наших аптеках. Ну это же реально дичь полнейшая… Думала, что когда начали завозить из России, то ситуация улучшится, но фиг там. Такое же… Так теперь приходится еще и поохотиться, чтобы пробить себе лекарства из Украины. Ну реально же бред полный. У знакомого мама работает врачом в нашей горбольнице. Так она тоже постоянно жалуется на медикаменты. Говорит, что проблем с поставками нет никаких, но их качество само заставляет отказываться от этих фирм и искать новые. А, как все понимают, выбор у нас невелик», – пишет Катя в местном паблике.

Она добавляет, что лучше быть осторожнее с лекарствами, «чтобы после них не пришлось лечиться».

В комментариях дончане отмечают, что стараются покупать украинские лекарства, так как препараты производства РФ не отличаются хорошим качеством:

Сергей: «Только из Украины заказываю… Российские все подделка»;

Виталий: «Стараюсь покупать израильские, ну или из Украины привожу»;

«Lex Sancho»: «В РФ, в общем-то, все товары дерьмового качества (я про продукты питания), лекарства в том числе. Мне врачи, когда назначали таблетки, акцентировали на том, чтоб русские я не брал, а брал импортные аналоги»;

Дмитрий: «Еда дерьмо, тут я на 100% согласен»;

Ярослав: «У фармацевтов нет задачи вас вылечить! Их задача – продать аскорбинку по цене серьезного препарата»;

Алексей: «Старайтесь избегать препаратов производства Украины и РФ»;

Анна: «Всегда беру Израиль, Франция, но не РФ и не Украину, хорошие препараты стоят хороших денег»;

Андрей: «А кто же запускает к нам подделки?»;

Сергей: «Аптека "Ольвия" на Южном, в основном всегда есть украинские и импортные. Российские тоже уже давно не беру, толку ноль, только побочки».

Среди дончан есть и иные мнения: