В «ЛНР» заявили, что ужесточили ответственность за ДТП

В «ЛНР» ужесточили ответственность за ДТП. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», «депутаты» приняли «закон», согласно которому вносятся изменения в «законодательство ЛНР» «в части ужесточения ответственности граждан за совершение правонарушений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта».

«Изменения, вносимые в УК ЛНР, подразумевают дополнение статьи 325 квалифицирующим признаком в виде оставления места совершения дорожно-транспортного происшествия наряду с таким квалифицирующим признаком, как совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, которое уже есть в этой статье УК ЛНР», – уверяют в «ЛНР».

Изменения влекут и ужесточение санкций по этой «статье». «Если на данный момент предусмотрено такое дополнительное наказание, как запрет управления транспортным средством, то теперь вносится такое дополнительное наказание, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», – сообщили в «генпрокуратуре».

В «ЛНР» также решили добавить в «уголовный кодекс» еще одну «статью», «которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Там пояснили, что речь идет об ответственности за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, «которое ранее подверглось ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии либо отказывалось от медицинского освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения».

Еще одно новшество – «предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, предусматриваемых новой статьей УК ЛНР, будет осуществляться в форме дознания дознавателями органов внутренних дел ЛНР».

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