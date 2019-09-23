Как относятся к конфликту на Донбассе в мире сейчас, – мнение

Европа устала от вооруженного конфликта на Донбассе, а США не очень заинтересованы в его решении. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.
«Сегодня происходят некоторые события, которые показывают, что Европа дистанцируется от США в то время как США больше занимаются изоляционизмом, меньше внимания уделяют своим партнерам, меньше внимания уделяют международным делам, а больше внимания уделяют собственным экономическим проблемам внутри страны – в этом состоит политика Трампа. При этом в Европе тоже свои проблемы, и Европа все чаще начинает обращать свое внимание на Россию», – отмечает он.
По его словам, в России ее внешняя политика также претерпевает изменения. «Россия всячески интегрируется в Европу, хотя формально находится под санкциями. Россия рассматривается как рынок сбыта, как ресурсная база. Россия понимает, что сегодня создание геополитического треугольника – Россия – Франция – Индия, например, может быть для России более выгодной игрой, чем тандем Москва – Пекин», – продолжил Бондаренко.
По его мнению, Украина для многих стран является «камнем преткновения», потому что не позволяет снять санкции с России, пока не урегулирован вооруженный конфликт на Донбассе. «Поэтому и Франция, и Германия сейчас пытаются снять санкции с России путем быстрого решения вопросов Украины. Но по Украине очень сильные позиции США», – отметил эксперт.
При этом политолог считает, что США не заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. «Пока будет длиться конфликт, с России никто не снимет санкции, а пока они будут заниматься другими вопросами – вести переговоры с Россией относительно Ирана, Китая, Сирии и других горячих точек с точки зрения Вашингтона», – считает Бондаренко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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