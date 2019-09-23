На оргтехнику, охрану и лекарства: В школах снова начались поборы

На днях в большинстве украинских школ прошли родительские собрания, после которых мамы и папы учеников массово начали жаловаться в соцсетях на новые требования сдавать деньги. Перечень потребностей, на которые просят, а порой и требуют деньги – по-прежнему широкий, пишет «Сегодня».

Например, на странице тематического сообщества в соцсети родители школьников сообщают, что в школах начали собирать деньги в фонды классов, на оргтехнику, моющие средства, охрану и даже лекарства для детской аптечки, хотя она должна быть у школьной медсестры! Не отстают и детские садики. Родители одного из сельских детских садиков Киевской области рассказали нам, что от них потребовали недавно принести по несколько килограммов картофеля! Мол, будут из него готовить детям еду.

Как оказалось, денежные поборы есть практически во всех регионах страны. Мама одной из школьниц в Днепропетровской области утверждает, что в их небольшом городке – Каменском – «школьные поборы снова растут» и перечислять деньги нужно каждый месяц.

«90 грн – в фонд класса, 60 – в фонд школы, 10 грн – на охрану», – написала мама школьника Екатерина К. При этом уточнила, что руководство родительского комитета открыло для этих сумм банковскую карту. «Когда спрашиваю, на что платим – меня осуждают. После таких ситуаций я приняла решение экстренно перевести ребенка в другую школу, так как вижу прессинг и регулярное унижение ребенка», – сообщила Екатерина.

Сразу несколько родителей школьников из нескольких областей рассказали, что, собирая деньги на оргтехнику, в школах отказываются от того, чтобы деньги перечислялись на официальный счет. «Хотят только наличными. После того, как сдали по 400 грн на проектор, который стоит 11 тысяч грн, сказали, что нужно еще подумать над тем, как купить шторы в класс», – возмущенно пишет мама школьника из Рубежного Луганской области.

Впрочем, в этом году появилась новая тенденция – все больше родителей отказываются платить. Об этом изданию сообщила один из руководителей общественной организации «Батьки SOS» Елена Бондаренко.

«Тенденция нового учебного года – это то, что все больше людей отказываются делать взносы. Родители вкладывают немало в ребенка и за пределами школы. Имею в виду услуги репетиторов, кружки и т. п. Поэтому и считают, мол, зачем вкладывать деньги в школьные стены, если они не дают детям необходимых знаний в полном объеме. Но дело в том, что в самих управлениях образования на протяжении последних лет все чаще говорили директорам школ, мол, денег нет, договаривайтесь с родителями. Сейчас мы знаем, что финансирование образования увеличилось, но установка "договаривайтесь с родителями" осталась», – говорит Бондаренко.

В Минобразования категоричны: поборы – это незаконно.

«"Родительские комитеты" не регламентированы ни одним из документов. Если какие-то люди называют себя "родительским комитетом", то это просто их желание. Школа может создать самоуправление, но оно точно не должно заниматься выбиванием денег. Родителям могу сказать так: никто и никогда в школе не имеет права у вас требовать денег», – сказала изданию замминистра образования Оксана Макаренко.

Тенденцию того, что все больше родителей отказываются платить взносы, подтверждают и чиновники юстиции. Как рассказал изданию глава столичного территориального управления юстиции Станислав Куценко, в их структуру часто стали обращаться родители школьников не только на личных приемах, но и за консультациями в соцсетях.

«Поборы в школах недопустимы! Недавно в законодательстве произошли изменения, предусматривающие то, что благотворительные взносы являются одним из источников поступления средств в бюджет школы. Но есть большая разница между благотворительным, добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие – добровольность. То есть если родители сами хотят дать школе для ее улучшения – они могут сообща это решить. Они могут добровольно сделать взносы, но обязательно – на казначейский счет школы. После этого имеют право требовать отчет об использовании средств. Другое дело – это принуждение, когда нет доброй воли родителей. Это недопустимо и не предусмотрено законодательством! Более того, в таких случаях можно жаловаться администрации школы. Если это не помогает – в управление образования. Если и это не помогает, то следует обращаться в правоохранительные органы», – категорично заявил Куценко.

По его словам, если и полиция не реагирует, то можно обращаться в прокуратуру, жалуясь на бездеятельность.