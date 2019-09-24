В Горловке показали кладбище домашних животных (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег во время прогулки в районе 5-го квартала посетил кладбище домашних животных. Как оно выглядит сегодня, Олег показал в соцсети.

Олег направился к железной дороге, участок которой находится вблизи 5-го квартала. Рядом посадка – излюбленное место отдыха местных жителей.

На железнодорожной насыпи есть известное местным кладбище домашних животных: здесь похоронены коты, собаки. На ряде могилок установлены памятники с фотографиями питомцев. Указаны и даты смерти – 2011 год, 2013 год. Есть также сложенные из камней надгробия, сделанные из деревянных досок памятные знаки.

«До начала войны за кладбищем ухаживали», – рассказал Олег.

Сейчас за территорией никто не следит, небольшие памятники заросли травой, их практически не видно.

«Грустная история о любви людей к животным», – отметил горловчанин.