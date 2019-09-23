В «ЛНР» в шахте во время обрушения горной массы погиб бригадир участка

В неподконтрольном украинским властям городе Ровеньки (Луганская обл.) на шахте погиб горняк. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».
Как утверждают в «МЧС», 22 сентября в г. Ровеньки на шахте им. Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка 1977 года рождения. «В 15:35 тело погибшего выдано на поверхность», – уверяют в «ЛНР».
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