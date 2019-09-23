Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября: Проезда ожидали 240 авто

Сегодня, 23 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,4 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8050 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7555 человек и 1410 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6230 человек и 1290 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2720 человек и 655 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8875 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:51. Пеших в Артемовск (Бахмут, – ред.) – до туалета».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Таня: «8:14. Еленовка. Приехали в 7:30, очередь была около второго туалета. Двигается очень быстро, 10 машин – 10 мин. Сейчас осталось машин 30. Перед нами»;

Таня: «8:26. Шлагбаум пустой».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.