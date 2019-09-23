Уголовное производство в отношении Цемаха не закрыто, – Лутковская

Уголовное производство в отношении Владимира Цемаха, которого подозревают в сбитии самолета МН17, и которого освободили из под стражи в рамках обмена пленными с Россией, не закрыто в Украине. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Я напомню ситуацию, которая была в реальности во время палестино-израильского конфликта, когда за одного израильского капрала было освобождено огромное количество тех, в ком была заинтересована Палестина, и кто находился под стражей на территории Израиля – около сотни людей», – говорит Лутковская.

«Мы говорим о человеческой жизни. Кто-то может определить ее стоимость? Я – нет», – подчеркнула она.

По ее словам, уголовное производство в отношении Цемаха не закрыто. «Уголовное производство не закрыто, просто изменена мера пресечения. Это не вопрос того, что его признали невиновным. Нет. Ему изменили меру пресечения с содержания под арестом на другой, не связанный с содержанием под стражей. Точка. Это означает, что процесс осуществляется, и производство осуществляется далее, и это не означает безнаказанность той или иной особы», – отмечает Лутковская.

«Мы с этим же столкнемся, когда мы дойдем до взаимного освобождения в рамках переговоров, которые мы проводим в Минске. Я также буду отвечать на этот вопрос – не закрываются уголовные производства, такое может быть», – пояснила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство. Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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