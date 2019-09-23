Взрыв котла в Бахмуте: Пострадала пожилая женщина

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в воскресенье, 22 сентября, в результате взрыва котла на твердом топливе пострадала пожилая женщина. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 22 сентября в 12:37 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре в одном из домов на ул. Больничной в Бахмуте. По указанному адресу выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

«На месте происшествия пожарные выяснили, что в частном доме произошел взрыв котла на твердом топливе без последующего горения. В результате происшествия пострадала женщина, 1939 года рождения, которая была госпитализирована в ЦБ г. Бахмут в травматологическое отделение», – сообщили в ГСЧС.

От Главного управления привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.