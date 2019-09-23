Закон об особом статусе Донбасса не должен быть бессрочным, – Порошенко

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не должен стать бессрочным. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Хочу подчеркнуть, что в Минских соглашениях, в парафированных документах, срок действия закона об особом режиме местного самоуправления был ограничен тремя годами и дважды продлевался на один год. Категорически нельзя создавать прецедент, чтобы бессрочно действовал этот закон», – сказал он.

«Я думаю, что это чрезвычайно опасно как прецедент для Буковины, для Закарпатья, для Бессарабии и в целом для унитарного устройства Украины, чтобы препятствовать превращению Украины в федеративное государство», – заявил Порошенко.

По его словам, на встрече в Нормандском формате в 2015 году на уровне лидеров стран-участниц президент России Владимир Путин пытался договориться о проведении местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе на российских условиях.

Пятый президент Украины также рассказал, что Россия настаивает на том варианте «формулы Штайнмайера», которую для президента РФ Владимира Путина для переговоров в Нормандском формате написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а не нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который несколько лет назад возглавлял МИД ФРГ и участвовал в переговорах по Донбассу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: