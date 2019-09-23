Никакой федерализации: У Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу

Украинские власти в переговорах по Донбассу не пойдут на уступки Москве во вред интересам Украины. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua.

Ермак дал понять, что не в восторге от Минских соглашений и не подписывал бы их в таком виде, в каком они существуют на сегодняшний день. Помощник президента также отметил, что сейчас над новой украинской позицией по Донбассу работает большое количество экспертов, базируясь на том, что уже существует.

При этом Ермак четко дал понять, что украинские власти не пойдут на уступки Москве во вред интересам Украины.

«Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов … Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», – сказал Ермак.