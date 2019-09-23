Сводка из зоны ООС за 22 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
- неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Крымского и Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Железного и Новгородского – из минометов калибром 82 мм;
- неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево и неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета;
- вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В «ДНР» утверждают, что «военные Киева за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 186 единиц. Обстрелам подверглись поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах Донецка; горловские поселки Зайцево и шахты им. Гагарина; Докучаевск; села Петровское, Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись артиллерия калибрами 152 мм и 122 мм, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное. В результате обстрелов поврежден дом в поселке Зайцево».
В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиновка. Огонь велся из противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия».
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