В неподконтрольной Горловке мужчина и трое детей отравились угарным газом

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) угарным газом отравились 4 человека – мужчина и трое детей. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 22 сентября в квартире на 5-м этаже 5-этажного дома на пр. Победы в Центрально-Городском р-не 4 человека отравились угарным газом, предварительно – вследствие неисправности газовой колонки.

Мужчина 1953 года рождения госпитализирован. Также госпитализированы трое пострадавших детей: девочка 2010 года рождения, мальчик 2008 года рождения и мальчик 2006 года рождения.