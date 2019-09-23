Впервые с начала АТО: На Донетчине соревновались рыбаки (Фото)

В Донецкой области 21 сентября впервые после событий 2014 года прошли соревнования по спортивной ловле рыбы фидером «Donbass Feeder Open - 2019». Турнир состоялся на водоеме-охладителе Славянской ТЭС (Славянский район, Донецкая обл.). Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

«Последний турнир – "Donbass Feeder Open - 2014" – состоялся в апреле 2014 года на этом же пруду. В нем приняли участие 15 рыболовов-спортсменов, которые съехались на соревнования из Донецка, Мариуполя, Запорожья и других городов. После начала боевых действий и до сих пор больше ничего не проводилось. Сейчас мы пытаемся возродить турнир, потихонечку, своими усилиями. Сегодня у нас небольшая география участников. Это Славянск, Краматорск, Дружковка, и Святогорск. Всего – 13 человек. Из Покровска и Харькова не приехали, не получилось. Да и многие, кто хотел приехать – не смогли по разным причинам», – делится с «Донецкими новостями» один из организаторов соревнований Андрей Цариценко.

Рано утром участники прибыли на водоем, сделали разметку по секторам. Сразу всех ожидал приятный сюрприз от организаторов – участникам перед началом раздали по килограмму прикормки. После жеребьевки рыбаки занялись тщательной подготовкой своего места ловли. Турнир, как и было запланировано, начался в 7 часов утра.

Во время турнира соблюдался регламент, приближенный более к спортивным соревнованиям. «Как и положено, рыба у нас вся отпускается. Среди условий – ловить на фидерное удилище, ловить на одну удочку, один крючок. Иметь в запасных можно сколько хочешь. Тренировки перед рыбалкой не было. Водоем незнакомый был для всех участников. Приходилось все пробовать, подбирать прикормку и наживку непосредственно в туре», – пояснил Цариценко.

Проходили соревнования в 2 тура с перерывом на обед: первый продолжительностью 3 часа, второй – чуть более 5.

«За всю рыбалку нас 4 раза накрывал дождь. Один даже с градом, мы видели и солнце, и радугу, и смену ветра раза три. В общем, нас природа радовала всеми своими прелестями. Ловили мы мирную рыбу. В основном целевая – карп, карась, подлещик. В зачет у нас идет вся рыба, кроме толстолобика. За один тур рыбак вскармливает 10 кг прикормки. У нас не карповая рыбалка, мы не ждем рыбу, мы ее просто "ставим на точку". Это первая задача фидерной рыбалки. То есть – поставить рыбу, собрать рыбу для того, чтобы она организовалась. Пойманная рыба хранится в садке, находящемся в воде. Победителя мы определяем по общему весу рыбы», – говорит Андрей.

Рыбалка всегда считалась увлечением не из дешевых. «Посчитаем самый-самый бюджетный вариант, с которого стоит начать, чтобы приобщится к нашему общему делу. Удочка обойдется в районе 500 грн. Катушка к ней – 500 – 700 грн. Нужно оснащение – шнур либо леска фидерная, которая стоит от 100 грн и выше. Нужны кормушки фидерные – от 20 гривен. Если их ведро, то посчитайте сколько. Полный набор рыбака с креслом, со всеми запасными удилищами тысяч в 15 минимум обойдется», – говорит Андрей.

По завершению соревнований состоялось традиционное награждение. За первое место – фидер, второе – тринога, третье – 10 кг прикормки.

Места распределились следующим образом:

1 место – Дмитриенко Николай (Краматорск), общий вес – 12,060 кг;

2 место – Соломка Евгений (Краматорск), общий вес – 9,185 кг, БигФиш – 2,395 кг;

3 место – Михеенко Олег (Святогорск) – 8,220 кг;

4 место – Цариценко Андрей (Краматорск) – 8,175 кг;

5 место – Черный Александр (Краматорск) – 7,935 кг;

6 место – Тищенко Игорь (Краматорск) – 7,585 кг;

7 место – Подольский Михаил (Краматорск)– 6,670 кг;

8 место – Ермак Емельянов (Краматорск)– 3,995 кг;

9 место – Цвык Сергей (Славянск) – 3,775 кг;

10 место – Третяк Александр (Краматорск)– 1,265 кг.

Организаторами соревнований выступил, в том числе, «Клуб рыболовов Донетчины», который был создан в августе 2018 года. «Клуб объединяет любителей ловли мирной рыбы, то есть фидерная рыбалка, карповая и любители. Наш Клуб не привязывается к какому-то конкретному городу. В основном объединяет северную часть нашей области. Больше всего у нас краматорчан, но есть и Славянск, Константиновка, Лиман. Нами постоянно проводятся мероприятия для любителей рыбалки, но соревнования по фидерной ловле – первая спортивная рыбалка, организованная клубом», - отмечают организаторы.

Турнир планируют провести и в следующем году – собрать как минимум 25 участников и устроить командные соревнования.