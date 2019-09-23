«Десна» – «Шахтер»: Обзор матча

«Горняки» выиграли все матчи чемпионата и к поединку с черниговцами подошли с максимальным количеством очков (21) и в статусе безоговорочного лидера. «Десна» также успешно стартовала в сезоне и заняла второе место в таблице с 14 баллами. В центре полузащиты «оранжево-черных» на поле появился бразилец Маркос Антонио.

В первые минуты хозяева попытались удивить высоким и агрессивным прессингом, но футболисты «Шахтера» быстро справились с давлением и, наладив контроль мяча на чужой половине, принялись создавать моменты. С ударом Тайсона справился Паст, замыкавший фланговый прострел Мораес с пары метров не попал в ворота. А затем счет открыл Марлос: приняв в штрафной отличный пас Тайсона, он эффектно подсек мяч над голкипером – 0:1. Марлос же мог следом оформить и второй мяч, но из пределов штрафной пробил в сантиметрах от штанги. «Десна» ответила двумя моментами Филиппова: сначала его опасный удар отразил Пятов, а затем сам форвард черниговцев из выгодной позиции не попал в створ.

Старт второй половины получился более осторожным, и долгое время команды комбинировали вдали от ворот, выжидая ошибки соперника. Луиш Каштру за это время провел две замены, выпустив Алана Патрика и Манора Соломона. Самым опасным стал фланговый заброс во вратарскую от Сергея Болбата – Паст пролетел мимо мяча, но Мораес не сумел замкнуть подачу. Хозяева продолжали уповать на дальние удары, однако Пятов сыграл надежно и парировал мощный выстрел Богданова. В концовке ближе к успеху были «оранжево-черные»: Мораес бил через себя, а потом пытался замкнуть прострел пяткой, но обе попытки оказались неточными.

1:0 – «Шахтер» побеждает «Десну» и продолжает в чемпионате Украины идти без потерь.

В пятницу, 27 сентября, «горняки» в Харькове примут «Ворсклу». Матч на ОСК «Металлист» начнется в 19:00. Билеты – в кассах стадиона, розничной сети города и онлайн.

«Десна» (Чернигов) – «Шахтер» (Донецк) – 0:1 (0:1)

Чернигов, стадион имени Ю. Гагарина, 5 500 зрителей

Гол: 0:1 Марлос (22)

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 56), Марлос (Коноплянка, 87), Тайсон (к), Тете (Соломон, 72), Мораес

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»