Зачем России решение конфликта на Донбассе, – мнение

Россия заинтересована в решении вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Я знаю эту точку зрения – а зачем россиянам идти на компромисс? Я согласен, им проще всего оставлять этот конфликт, как незаживающую рану, и как инструмент постоянного перманентного давления на Украину, в том числе для того, чтобы не допустить в перспективе нашего членства в ЕС и НАТО», – говорит он.

«Тем не менее мы видим, что российская сторона сейчас тоже активизировала переговоры и тоже демонстрирует некую готовность к каким-то договоренностям, к неким компромиссам», – продолжил Фесенко.

По его словам, в Украине популярная точка зрения, что готовность России к компромиссам по Донбассу заключается в вопросе признания «Крыма российским». «Но это нереально. Этого не будет. И США, и Запад этого тоже не признают. Де-факто они могут закрыть глаза, как это было в свое время с Прибалтикой в составе Советского Союза. Де-юре – нет», – считает политолог.

«Чего россияне могут хотеть на самом деле? Во-первых, если произойдет реальное урегулирование этого конфликта, даже хотя бы прекращение военных действий, реальное, а не как сейчас, когда стреляют и есть не только раненые, но и погибшие… Война продолжается, хотя и в малых масштабах, а если она прекращается – это уже прогресс и россияне надеются, что это может привести к снижению санкций, а в перспективе – к снятию», – отметил Фесенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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