Массовый спорт способен повысить качество жизни украинцев, – эксперт

Развитие массового спорта, особенно в небольших городах, должно стать одним из направлений долгосрочной стратегии улучшения качества жизни украинцев. Такое мнение на IV Форуме креативных индустрий высказала Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК.

Выступая на презентации социального проекта по развитию массового детского футбола «Давай, играй!», Татьяна Оверина отметила, что уровень здоровья украинцев значительно уступает европейским стандартам, а возрождение массового спорта может улучшить этот показатель и повысить качество жизни миллионов украинцев.

«Одним из негативных факторов эксперты называют полное отсутствие в Украине пропаганды здорового образа жизни. Особенно это заметно в небольших городах. Поэтому мы активно поддержали инициативу ФК "Шахтер" по развитию массового детского футбола в стране. Привлекая к занятиям спортом детей, мы можем достучаться до взрослых, А это долгосрочная стратегия оздоровления нации», – рассказала Татьяна Оверина.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов рассказал, что инициативу по развитию массового детского футбола уже подхватили 30 городов в 7 областях страны и в 2020 году количество спортивных площадок должно увеличиться втрое, а число воспитанников составить 30-50 тыс. «Мы масштабируем идею создания детских спортивных клубов на всю страну. Делимся практическим опытом, как ломать стереотипы и у тысяч людей с детства формировать устойчивую привычку к занятиям спортом. Как сохранять в Украине перспективные кадры и заинтересовывать тренерский состав. Мы первыми создаем непрофессиональные спортивные клубы, в которых царит профессиональный спортивный дух», – подчеркнул он.

Напомним, что социальная инициатива футболистов Шахтера «Давай, играй!» стартовала в 2012 год в Мариуполе. В 2018 году проект поддержали предприятия ДТЭК и к концу 2019 года количество юных футболистов превысило 3500 детей.