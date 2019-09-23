Датский совет по беженцам готовит новую программу для Донбасса

Датский совет по беженцам (DRC) разрабатывает новую программу, направленную на поддержку уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей путем их вовлечения в производственно-сбытовые цепочки. Предполагаемая сумма грантовой поддержки Датским советом по беженцам – от 10 тыс. до 100 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Совета.

В программе могут принять участие частные предприятия любых форм регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, коммунальные предприятия местных органов власти.

Основные условия планируемой программы*:

Соинвестиция со стороны бизнес-партнера в размере до 50% от общей стоимости проекта, в финансовой либо нефинансовой форме.

Конечным результатом проекта должно быть повышение доходов местного населения в Донецкой и/или Луганской области, в том числе за счет их прямого вовлечения в производственно-сбытовые цепочки.

Идея проекта должна предполагать расширение бизнес-деятельности партнера, а также привлечение местного уязвимого населения, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта, как одной из составляющих частей данного бизнес-проекта. (Создание новых официальных рабочих мест не является обязательным условием участия в программе.)

Проект должен быть прибыльным для бизнес-партнера.

Результаты проекта должны иметь долгосрочный эффект и продолжаться без дополнительной поддержки после формального окончания партнерства.

Конечный срок подачи заявок: 30 октября 2019 года.

«Если вы заинтересованы в сотрудничестве с DRC, пожалуйста, перейдите по ссылке и заполните короткую заявку. За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту проекта экономического развития 38-093-073-53-73 (Ольга), и начальнику отдела экономического развития +38-093-076-03-07 (Анна)», – отметили в пресс-службе.

*Программа находится в стадии разработки для последующего представления донорским организациям к рассмотрению. Условия программы являются гибкими и могут меняться, в том числе возможно рассмотрение предложенных в заявках идей.