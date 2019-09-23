В штабе ООС рассказали о волонтерах (Видео)

Волонтерская организация «Наши атланты» поддерживает украинскую армии. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Участники волонтерской организации отпраздновали 5-ю годовщину со дня создания организации «Наши атланты». За время существования организации собрано и передано украинским военным большое количество необходимых вещей, собранных силами граждан. Также проведено множество мероприятий в поддержку украинского войска.

«Благодаря неравнодушным гражданам необходимые вещи и медикаменты в ближайшее время получат жители прифронтовых населенных пунктов и военные, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил», – отметили в пресс-центре.