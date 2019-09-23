«Медиа-арт-резиденция»: Подростки Луганщины учились не поддаваться фейкам и манипуляциям

В творческом лагере дети Луганщины 12 дней узнавали, что такое критическое мышление, учились, как не поддаваться фейкам и манипуляциям в медиапространстве. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время брифинга на тему «"Медиа-арт-резиденция" для подростков из прифронтовой зоны Луганщины» рассказала соучредитель общественной организации «Поколение У», организатор проекта Ксения Васильева.

«Что такое "Медиа-арт-резиденция" – это 12-дневный творческий лагерь для детей Луганщины, который прошел в Верховине Ивано-Франковской области», – рассказала она.

По словам Васильевой, лагерь был посвящен медиаобразованию и современному искусству. Наряду с лекциями проходили практические занятия.

Соучредитель общественной организации отметила, что перед началом вооруженного конфликта Украиной в Луганской и Донецкой областях была проиграна информационная и культурная война. Проект был организован с целью повлиять на ситуацию на «информационном фронте» с помощью такого мощного инструмента, как искусство. «Мы решили объединить искусство, медиаобразование, рассказать, что такое критическое мышление, как с этим работать, как научиться обрабатывать информацию, как не поддаваться фейкам и манипуляциям, которые есть везде, не только на Востоке Украины», – отметила Васильева.

«Мы решили начинать именно с подростков… Важно именно сейчас вкладывать в них, чтобы они становились будущими лидерами, вели за собой», – добавила она.

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