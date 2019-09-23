На Луганщине не смягчили приговор виновнику смертельного ДТП

По принципиальной позиции прокуратуры Луганской области оставлен без изменений приговор суда первой инстанции, которым приговорен житель Старобельского района Лугащины к 7,6 годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

По данным ведомства, позицию прокуратуры поддержал Луганский апелляционный суд и оставил без изменений приговор Старобельского районного суда Луганской области от 10.04.2019, которым 32-летнего жителя Старобельского района Луганской области приговорено к 7,6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

«Стороной обвинения полностью доказана вина человека в том, что 26 ноября 2018 года в с. Бутово Старобельского района Луганской области он, управляя в состоянии сильного алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-2101, ехал без света и совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном с транспортным средством направлении. От полученных тяжких телесных повреждений 53-летняя местная жительница погибла на месте происшествия», – говорится в сообщении.

«Суд апелляционной инстанции, исследовав все обстоятельства совершенного уголовного преступления, учитывая степень его тяжести, а также позицию прокурора, который настаивал на назначении подсудимому справедливого наказания, в удовлетворении апелляционной жалобы последнего 17.09.2019 отказал, а решение суда первой инстанции оставил без изменений», – сообщили в прокуратуре.