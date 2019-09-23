Помощник Зеленского раскрыл детали подготовки к новому обмену с Россией

Продолжается работа по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, новые списки могут быть сформированы через месяц. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью LB.ua.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», – сказал Ермак.

Помощник президента не уточнил фамилии тех людей, которые планируются для обмена.

«Этим занимается СБУ и "минская" группа. Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел», – сказал Ермак.