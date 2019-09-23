Украинская ряженка на донецких прилавках: Наступит ли конец блокаде

Буквально пару дней назад в правительстве Украины снова вернулись к идее – снять торговую блокаду неконтролируемой территории Донбасса и пустить туда украинские товары. Ну, хотя бы некоторые. Продукты питания, например.

«Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через линию разграничения, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО. Мы не отменяем блокаду. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская», – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Повторять до полного закрепления

Это уже второй «заход» на блокаду за последние месяцы. Первый был в начале июня нынешнего года, когда специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске (ТКГ) Мартин Сайдик сообщил, что есть предложение о снятии экономической (а стало быть и торговой) блокады и оно будет рассмотрено экономической подгруппой.

При этом Сайдик подчеркнул, что введение против «Л-ДНР» блокады весной 2017 года стало «фактором, который способствовал разрыву сторон», а снятие этой блокады «могло бы стать большим прорывом».

Правда, почти сразу же последовала серия уточнений по условиям. «Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО», – добавила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Высказался по тому поводу и президент Владимир Зеленский. «Что касается экономической блокады. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях», – сказал он.

Блокада – спецоперация врага

Как известно, полное (но временное) прекращение транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями Донбасса Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел с 15 марта 2017 года. Оно последовало в ответ на требование части ветеранов АТО, которые с января перекрыли железнодорожные и автопути, ведущие на неподконтрольную территорию. Их активно поддержали депутаты Верховной Рады Владимир Парасюк, Семен Семенченко и вся парламентская фракция «Самопомощь».

А народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев призвал Верховную Раду принять закон, который полностью запретит торговлю с «Л-ДНР». После того, как против законопроекта выступили международные доноры, ООН, общественные организации, связанные с оказанием помощи переселенцам, фракция «Самопомощь» объявила, что полным составом выезжает на блокаду…

Официальные власти Украины сначала в пух и прах раскритиковали блокаду. «А ничего, что мы закрываем уголь со своей оккупированной территории от наших украинских граждан в то время как от России продолжаем спокойно получать 10 млн т угля в год? Около 125 тыс. шахтеров и рабочих задействованы в добыче угля на оккупированных территориях. И что, оставить всех этих людей без работы – это освободить Донбасс?», – заявил тогдашний (и нынешний) глава МВД Арсен Аваков.

«Продолжение блокады приведет к сокращению валютных поступлений в страну в $2 млрд, что может потребовать антикризисных мер на валютном рынке», – заявила тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

«Я согласен, что надо остановить перемещение товаров контрабандой через линию разграничения. Но когда речь идет о вопросе национальной безопасности, о том, что люди в домах должны получить нормальное тепло и электроэнергию, а некоторые украинцы хотят сорвать отопительный сезон и стимулируют веерные отключения, это недопустимо. Нужно разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом», – заявил тогдашний премьер Владимир Гройсман.

«Блокада создает прямые угрозы. Организаторы блокады обманывали всех. На самом деле это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Россию», – резюмировал тогдашний президент Петр Порошенко. Но все это было в середине февраля 2017 года.

Даешь блокаду!

А 27 февраля «власти Л-ДНР» объявили, что, если до полуночи 1 марта Украина не разблокирует железнодорожные пути и дороги, перекрытые активистами, на «предприятия украинской юрисдикции зайдет внешнее государственное управление». Так оно в итоге и случилось. 1 марта первые 43 крупнейших украинских предприятия, работавших на неподконтрольном Донбассе, были «национализированы».

Как бы в ответ на это СНБО Украины 15 марта 2017 года и… ввело блокаду. Вернее, сделало ее официальной. Удовольствие оказалось не из дешевых.

В декабре 2017 года Нацбанк сообщил, что «потери Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями Донбасса в 2017 году составили $1,8 млрд. «Из-за блокады мы потеряли 1% ВВП», – сообщил в январе 2018 года Владимир Гройсман. Как заявил глава группы немецких советников в Украине Рикардо Джуччи, реальный ущерб составил 1,6% ВВП за год.

Не удивительно, что уже в середине сентября 2017 года была зафиксирована первая попытка отменить торговую блокаду. Народный депутат Наталья Веселова внесла законопроект о прекращении экономической и транспортной блокады Донбасса. Но безуспешно…

Главная пикантность ситуации заключается в том, что изначально блокада неконтролируемых территорий Донбасса проводилась под лозунгом борьбы с контрабандой. И в результате контрабанда уверенно победила. В частности, продуктов питания украинского производства в супермаркетах «ДНР» и «ЛНР» после начала блокады намного меньше не стало…

Все цвета контрабанды

Ситуация заметно изменилась только после того, как «министерство доходов и сборов ДНР» запретило с 1 июня 2017 года ввоз из Украины в «республику» сырья и продуктов животного и растительного происхождения. О том, сколько на тот момент было украинских продуктов на донецких прилавках можно судить по тому, что местные «власти» дали магазинам возможность распродать украинское продовольствие, при условии, что оно завезено до 1 июня. Но даже после такого, украинские продукты в «республиках» не исчезли.

«Железной дорогой доставить товары в ОРДЛО невозможно. Украинским перевозчикам туда ездить нельзя – это нарушение законодательства. И, тем не менее, на временно оккупированной территории украинских товаров масса. Как они туда попадают? Схема таких доставок не сложная, и о ней знает СБУ. Официально это называется "прерванный транзит". Правда, сделать пока ничего особо не может, поскольку прямого нарушения закона эти дельцы не допускают», – заявил в декабре 2017 года директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

«Сегодня мы фиксируем, что в магазинах на территории ОРДЛО есть продукты, которые производит Украина. Они намного дороже, чем российские, и поставляются в основном через границу с Россией», – пояснил в феврале 2018 года тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Однако некоторые эксперты сразу подвергли сомнению слова чиновника и о высоких ценах, и о поставках через Россию. «Анонимные источники нашей организации недавно приобрели в магазинах неподконтрольного Донецка продукцию ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" и ТМ "Coca Cola". Производственные мощности перечисленных предприятий находятся в Киевской области, о чем свидетельствуют этикетки, напечатанные на украинском языке. Производители сообщили, что полностью контролируют своих дистрибьюторов. Но это сомнительно. Например, в Донецке в торговом доме "Горняк" водка "Перепелка Карпатская" стоит 171 руб. (т.е. 90 грн.), а в одном из супермаркетов Киева ее можно купить за 83 грн., т.е. разница в цене не значительная», – рассказал в феврале 2018 года глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей «Потребительское доверие» Максим Гончар.

Вернуться? А пустят?

Тем не менее, доля украинских продуктов на полках магазинов «Л-ДНР» постепенно снижается. До введения торговой блокады украинской и другой продукции было примерно поровну. В течение года после введения блокады, доля украинских продуктов упала до 30%. Сейчас же она составляет 15-18%. Примерно столько же, сколько составляет доля собственного производства непризнанных «республик». Львиная доля продуктов питания на прилавках неконтролируемых территорий – российская. Причем, в основном это самая дешевая продукция из-за довольно низкой покупательной способности большей части населения.

Тем не менее, по данным некоторых экспертов, в среднем в год поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из России в «ДНР» и «ЛНР» составляют $250-280 млн.

Захотят ли российские производители себе в убыток потесниться и дать украинской ряженке место рядом на прилавке донецкого или луганского супермаркета? А местный производитель? Население будет, безусловно, «за» украинскую ряженку. Только кто ж его спросит…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»