Осенью подорожают лекарства: Названы причины

В Украине продолжают расти цены на лекарства, причем быстрее, чем средняя инфляция по стране. Об этом говорят результаты исследований Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), пишет «Сегодня».

Как подсчитали специалисты ЭДК, средняя стоимость минимальной корзины лекарств (МКЛ) из 20 позиций, перечень которых определен Кабмином, выросла за 12 месяцев (на начало сентября) на 11%. В деньгах это в среднем плюс 45 грн (413 грн), а, в зависимости от региона, на 42-50 грн. Самая дорогая аптечка – в Центральном регионе (452 грн), самая дешевая в Донецком (382 грн). Напомним: в корзинку входят обезболивающие, жаропонижающие, сердечные лекарства, йод, зеленка, бинт, вата, лейкопластырь, глазные капли, кровоостановливающий жгут, термометр и т. д. Как разъяснил изданию исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, мониторинг ведется в восьми регионах, объединяющих по 2-4 области: Восточном (цена МКЛ – 413 грн), Донецком (382 грн), Приднепровском (424), Причерноморском (414), Подольском (тоже 414), Центральном (сюда входит Киев, цена – 452 грн), Карпатском (399), Полесском (392). Как видно, дороже всего лечиться в Центральном регионе, дешевле всего в Донецком (Донецкая и Луганская области). Самый большой разброс цен – на кровоостанавливающий жгут, почти вдвое: от 27,8 грн в Донецком регионе до 54,59 грн на Подолье. Среди лекарств самый большой разброс цен на дротаверин: 8,96 грн за 30 таблеток (от 31,66 грн в Донецком регионе до 40,62 грн в Центральном), самый маленький – на парацетамол: 1,73 грн за 10 таблеток (от 7,08 грн в Приднепровском регионе до 8,28 в Причерноморском). По словам Пендзина, цена того или иного препарата определяется логистикой и спросом и не зависит от покупательной способности населения.

Причин роста, по мнению Пендзина, две: очередное увеличение минзарплат с 1 января и повышение покупательной способности части населения за счет интенсивной трудовой миграции. Эксперт говорит, что, по данным Минсоцполитики, за рубежом трудятся около 6 млн украинцев: половина постоянно, половина сезонно, на уборке урожая.

«На самом деле еще 3 млн работают нелегально, то есть в сумме это больше, чем по данным Госстатистики у нас трудятся официально. Именно трудмигранты являются основным катализатором роста цен на товары и услуги, в том числе на лекарства. Подорожание было бы еще большим, если бы не укрепление гривни, снизившее цену в гривнях на импортные препараты», – подсчитал Пендзин.

В два оставшиеся месяца осени и в декабре нас ждет значительное подорожание лекарств: на 2-5% в месяц.

«Самая главная причина – обещанное финансистами ослабление гривни с 25,2 грн/долл. до 27,5-28 грн/долл. Это сразу повысит стоимость импортных препаратов, прежде всего сезонных»,– разъяснил Пендзин.

Информацию о том, что осенью вакцины от гриппа подорожают, подтвердили нам и в аптеках.

«Мы в закупку уже закладываем курс доллара 28 грн, а не 25, это значит, что, например, прививка от гриппа будет стоить примерно на 50 гривен больше (было 400 грн, станет 450 грн)», – рассказала менеджер аптеки Екатерина Мащенко (Киев).

Импортные препараты, снижающие симптомы гриппа, подорожают на 2-3 грн/шт. (до 150-160 грн за упаковку из 10 пакетиков, таблетки от першения в горле – на 10-12 грн (до 110-112 грн за упаковку 10 шт.). Меньше вырастет цена на украинские лекарства, но к зиме они тоже будут стоить на 4-5% больше из-за инфляции.