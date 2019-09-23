В Краматорске за сутки произошло 3 ДТП с пострадавшими

В Краматорске (Донецкая обл.) за сутки, 21 сентября, произошло 3 ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

Так, 21 сентября в 15:21 поступило сообщение из службы «102» о том, что по бул. Машиностроителей произошло ДТП.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2101, двигаясь по улице Парковая в направлении улицы О. Тихого столкнулся с автомобилем Дэу Ланос. В результате аварии пассажир автомобиля Део Ланос, девушка 2000 года рождения, получила телесные повреждения», – рассказали в полиции.

Через час в Краматорский отдел полиции поступило еще одно сообщение об аварии на дороге.

«Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. По предварительным данным около 16:10 женщина 1963 года в районе школы № 22 пересекала проезжую часть где на нее неустановленный водитель автомобиля совершил наезд и скрылся. В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения. Полиция обращается к свидетелям данного ДТП с просьбой обратиться в Краматорский отдела полиции чтобы выяснить обстоятельства происшествия», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того в 21.23 с линии «102» сообщили, что, возле магазина «АТБ» произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем ВАЗ 2105 и Mitsubishi. В результате аварии водитель автомобиля Mitsubishi получил телесные повреждения.

По всем фактам начаты досудебные расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».