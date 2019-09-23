Мариуполь: Сообщение о минировании оказалось ложным

Информация о закладке взрывного устройства в Мариуполе (Донецкая обл.) не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сегодня, 23 сентября, около 10:00 утра на электронную почту в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный намерен привести в действие взрывное устройство, которое якобы заложено у здания местного горсовета. На место были направлены следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, патрульные полицейские, а также взрывотехническая и кинологическая службы ГУНП в Донецкой области.

Помещения здания и прилегающая территория были тщательно обследованы. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, никакие взрывные устройства обнаружены не были. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе проверяют сообщение о минировании.

Читайте также: