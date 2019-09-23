На Донетчине у киевлянина нашли наркотики (Фото)

30-летний киевлянин пытался провезти наркотики через блокпост в Славянском районе Донетчины. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Утром на блокпосту возле с. Малиновка полицейские остановили легковой автомобиль, направлявшийся в сторону Бахмута. Одним из пассажиров оказался житель г. Киев 1989 года рождения, у которого среди вещей находилось наркотическое вещество растительного происхождения – каннабис», – сказано в сообщении.

По данному факту славянских отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции