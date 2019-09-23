На Луганщине обнаружен тайник диверсантов «ЛНР»

В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с военными средствами поражения, которое устроили члены незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР» для проведения диверсий. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Летом 2014 году на территории заброшенной шахты вблизи Лисичанска боевики «казачьего» бандформирования организовали тренировочное стрельбище. После освобождения города силами АТО участники пророссийских группировок бежали в оккупированной территории Луганской области. Схрон с оружием и средствами поражения террористы заложили перед отступлением. Впоследствии они планировали использовать этот арсенал для проведения диверсионных акций», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что тайник устроил житель Лисичанска, который в составе НВФ принимал активное участие в незаконном захвате государственных учреждений в городе и в боевых действиях против ВСУ.

«Правоохранители изъяли из тайника два противотанковых гранатомета РПГ-22, две противотанковые гранаты, две гранаты РГН, минометную мину, два гранатометных выстрела и почти 1,5 тыс. патронов. Решается вопрос о заочном сообщение боевике подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 260 и 263 Уголовного кодекса Украины, которые определяют ответственность за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами», – сообщают в СБУ.

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