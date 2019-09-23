На Луганщине из незаконного оборота изъяты подакцизные товары на более чем 20 миллионов

Налоговой милицией Луганщины за восемь месяцев 2019 года разоблачено 27 уголовных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.

По результатам предварительного расследования направлено в суд 14 уголовных производств, по которым возмещено более 7 млн ​​грн убытков, причиненных государству.

В течение января – августа изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы общей стоимостью более 20 млн грн, ликвидировано одно подпольное «производство» горюче-смазочных материалов и два цеха по изготовлению ликеро-водочного фальсификата.

Кроме этого, выявлена ​​и прекращена незаконная деятельность межрегионального «центра минимизации таможенных платежей» и незаконный канал поступления на территорию Украины вне таможенного контроля из Российской Федерации горюче-смазочных материалов через подземный трубопровод.