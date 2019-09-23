На Донетчине следователя будут судить за взятку

На Донетчине следователя полиции будут судить за 2 тыс. долл. неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что направлен в суд обвинительный акт в отношении следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Главного управления Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в вымогательстве и получении 2 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Досудебное расследование осуществляли следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

«Досудебным расследованием установлено: за 2 тыс. долл. США правоохранитель обещал не привлекать к уголовной ответственности лицо, совершившее ДТП; полицейского задержали при попытке бегства с места получения последней части неправомерной выгоды в размере 40 тыс. грн», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Действия указанного лица квалифицированы как получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким служебным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.