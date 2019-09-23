Не молчите: Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о любых проявлениях коррупции и обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.

«Дорогие украинцы, я часто призывал вас принять участие в каком-то челендже или флешмобе. Сейчас пришло время для самого масштабного, принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хештегов. Нужно только одно – жить по закону», – сказал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что власти нужна помощь граждан и отметил, что невозможно возродить экономику, если люди не будут платить налоги – от олигарха и до водителя такси.

«Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или если будете становиться соучастниками распила государственных средств. Сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-либо другую коррупционную схему – пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях... Вот телефон – 0800503200 – это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранители будут реагировать и наказывать», – сказал президент Украины.