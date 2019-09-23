В Миссии ООН назвали количество жертв войны на Донбассе

В связи с вооруженным конфликтом на Донбассе по состоянию на 11 сентября погибли 3 045 гражданских лиц. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

Так, по данным Миссии, это 1 086 мужчин, 1 055 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен. «Учитывая 298 смертей на борту рейса MH17 Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года, всего в связи с конфликтом погибли, по меньшей мере, 3 тысячи 343 человека», – отмечается в сообщении.

В Миссии уточнили, что количество раненных гражданских лиц превышает, по оценками, 7 тысяч.

«Мы призываем все стороны, принимающие участие в боевых действиях, строго придерживаться положений Минских соглашений о прекращении огня и разведении сил и средств», – заявили в организации.

По данным ООН, в период с 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 60 были ранены.

По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 14 тысяч человек.

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