Голуби и авто: Переселенец «с нуля» одно увлечение возродил, а второе превратил в бизнес (Фото)

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) переселенцу из временно неподконтрольной украинской власти Горловки Евгению вместе с семьей пришлось начинать жизнь сначала. Об этом сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ).
До вооруженного конфликта на Донбассе Евгений работал на шахте, а его увлечением были голуби и авто. После того, как его дом сгорел, мужчина с женой и двумя детьми переехали в Бахмут. В первое время работал в такси, но заработок был небольшим и непостоянным. Евгений начал искать способы, как превратить увлечение автомобилями в бизнес. Тогда он узнал о грантах ДСБ для микробизнеса и сразу же подал заявку.
Получив грант, Евгений купил сварочный аппарат, компрессор и набор инструментов. Мужчина открыл небольшую СТО.
Сейчас он арендует 2 бокса и очередь у него расписана на пару недель вперед. «Мне очень нравится то, что я делаю. С восьми лет постоянно с техникой: с детства у меня уже были велосипеды, потом пошли мопеды, мотоциклы», – говорит Евгений.
До 2014 года еще в Горловке у Андрея было 300 голубей. Сейчас их всего 35 и много маленьких птенцов. По словам Евгения, «голуби успокаивают» и он рад, что рядом живут снова эти птицы. «Вышел на улицу, посмотрел, как они поднялись в небо, и думаешь нормально – можно работать», – поделился переселенец.
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