В районе «Славкурорта» местный житель за год насобирал боеприпасов (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) 27-летний местный житель выдал полиции боеприпасы, которые собрал в районе «Славкурорта». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, мужчина обратился к правоохранителям на выходных. Он рассказал о боеприпасах, которые в течение года собрал в районе Славкурорта и хранил дома. «Следственно-оперативной группой подразделения было изъято 108 патронов калибра 7,62 мм для автомата Калашникова и 3 снаряда калибра 23 мм», – говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что при обнаружении оружия, боеприпасов или взрывчатки, не надо брать их в руки, переносить и хранить. Немедленно сообщайте о находке по телефону «102».

Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности.

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