Коломойский продает «Центрэнерго» российский уголь по цене выше

Бизнесмен Игорь Коломойский пытается легитимизировать поставки российского угля, или под его видом угля из ОРДЛО*, на госкомпанию «Центрэнерго». Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя разгон полицией активистов, которые заблокировали вагоны с российским углем на станции «Сосновка», пишут «Українські новини».

«Эти протесты касались поставок российского угля для нужд "Центрэнерго". А российский уголь как известно из СМИ, для "Центрэнерго" везет компания "Нафта форс", которая ранее возила бензин для компаний Коломойского. Правда, история с блокировкой завершилась разгромом протестующих, что фактически ведет к дальнейшей легитимизации и создания видимости легальности завоза российского угля, который на самом деле может оказаться ЛДНРовским углем», – написал Корольчук.

Эксперт отметил, что через близкие к Коломойскому структуры уголь продается «Центрэнерго» по цене, которая существенно выше рассчитанной по формуле «Роттердам+», а произведенную из него электроэнергию госкомпания продает предприятиям бизнесмена по заниженному тарифу.

«Возможно именно поэтому окружение Коломойского (ныне уважаемые господа "народные депутаты Украины") раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня – более 3 тыс грн. за тонну. Цена угля на хабе API2 – чуть больше 1,8 тыс грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов», – пояснил Корольчук.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация подтверждает, что введение формульного ценообразования в 2016 году позволяло сдерживать цену на уголь от искусственного завышения.

«Все это еще раз подтверждает то, что фактически цена угля по формуле "Роттердам+" была предельной ценой. Такой себе "прайс-кэп", который не позволял завышать цену на уголь. Да и действующая глава НКРЭКУ Оксана Кривенко ранее признавала, что формула "Роттердам+" дала возможность потребителям сэкономить почти 40 млрд. грн», – написал Корольчук.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нафта Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2,5 тыс. грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость электроэнергии составляет 1,9 грн кВт/ч.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей