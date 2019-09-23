В Луганске транспорт пустили в объезд поврежденного взрывом моста

Во временно неподконтрольном украинским властям Луганске разработали маршруты объезда путепровода, который был поврежден в результате взрыва 19 сентября. Движение по путепроводу перекрыто. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», движение по мосту перекрыто, разработаны маршруты объезда участка. «Грузовым транспортом объезд осуществляется по улицам Руднева, Мадридской и Лутугинской. Легковой и пассажирский транспорт осуществляет объезд по улицам 4-й Лутугинский проезд, Лутугинская, 2-й Ракетный переулок, улице Руднева либо по улицам Сосюры, МОПРа и Новокожевенной. Пассажирский транспорт также может объезжать по улице Петровского», – уверяют в «республике».

Ранее сообщалось, что в Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод. Также сообщалось, что в «Л-ДНР» «усилены меры безопасности» в связи с подрывом моста в Луганске.

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