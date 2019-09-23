Боевые медики проводят тренинги для военных, несущих службу на «нуле» (Фото)

Боевые медики одной из механизированных бригад в составе Объединенных сил постоянно проводят тренинги для военных, несущих службу на передовых позициях, на «нуле». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, умение правильно и вовремя оказать домедицинскую помощь на поле боя – это возможность спасти жизнь. Военная медицина отличается от гражданской типами травм или ран, внешними условиями, возможностью оказывать помощь пострадавшим и временем, которое необходимо для эвакуации пострадавших.

Боевые медики одной из механизированных бригад в составе Объединенных сил постоянно проводят тренинги для военных, несущих службу на «нуле». Ведь невозможно точно спрогнозировать, за сколько времени в условиях боя пострадавшему будет оказана профессиональная помощь. И жизнь раненого будет зависеть именно от правильных действий сослуживцев.

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