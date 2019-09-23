«В Еленовке сегодня фантастика»: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:44. Горловка – Бахмут. Очень медленно, стоим с 9 утра, продвинулись машин на 15»;

«Rolik»: «14:31. В Бахмут пеших полсетки, из Майорска сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «11:59. "Каргилл" в Украину – до моста»;

«Driver»: «12:36. "Каргилл" – до моста, льготы машин 10 из Донецка»;

Андрей: «14:28. "Каргилл" в Украину. Приехал в 11:45, стал в начале моста, выехал в 14:15. За 2,5 часа ~ 80 машин. На въезд в Донецк очередь в три ряда».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Элина: «10:40. В Еленовке сегодня фантастика. Мои уехали из Донецка в 9 утра – только что отзвонились, уже все прошли. На авто, без льгот»;

Светлана: «11:13. Еленовка из Донецка – до 10 авто»;

«Вано»: «13:25. В Еленовке на выезд машин 20, на въезд 10. Работает по 3-4 вагончика в каждом направлении. Новотроицк, Перлына, без очередей как всегда»;

Сергей: «13:44. Еленовка на выезд 10 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «12:01. Гнутово – нет никого уже. Авто 10 не больше».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.