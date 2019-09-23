Врачи-добровольцы будут вести прием в прифронтовой Станице Луганской

Врачи-добровольцы будут вести прием в прифронтовой Станице Луганской

23.09.19 19:43dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / КНП «Станично-Луганське РТМО»

В прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) будут оказывать высококвалифицированную помощь врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Об этом сообщает КНП «Станично-Луганское РТМО» на своей странице в Facebook.

Так, с 1 по 30 октября в Станично-Луганской ЦРБ будут вести прием:

  • врач-уролог с проведением УЗИ диагностики почек и мочевыделительной системы;
  • врач-хирург с возможностью проведения оперативного лечения в условиях местной больницы малоинвазивными методами (лапароскопия).

«Больные, нуждающиеся в плановом хирургическом вмешательстве, должны обратиться на прием к врачу-хирургу поликлиники немедленно для обследования и планирования на оперативное лечение», – отмечается в сообщении.

Пациенты могут обращаться за дополнительной информацией по телефону +38 (050) 140 60 92.

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